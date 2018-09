VAR sotto accusa: dopo l'Inter anche il Torino si sente penalizzato

© foto di Federico Gaetano

Minuto 12 di Udinese-Torino. Soriano vede l'inserimento di Berenguer alle spalle di Stryger-Larsen e lo premia con un tocco dolcissimo. Lo spagnolo, con un pallonetto di testa, supera Scuffet e porta in vantaggio i granata. Tutto buono? No, perché l'assistente di Valeri segnala una posizione di fuorigioco. Che è di Belotti a centro area, non dell'esterno iberico, tenuto in gioco da Nuytinck. A fine partita, il ds granata Petrachi si è sfogato: "Il gol annullato ci ha penalizzato. Io vorrei capire cosa bisogna fare: il pallone stava entrando in porta, per quale motivo l’arbitro fischia? L’azione si sarebbe potuta rivedere al VAR subito dopo, perché annullare un gol del genere? Sempre a noi, mi metto a ridere per non piangere. Io sono pro-VAR, ma se non viene utilizzata la tecnologia, non so più cosa pensare”.

Un episodio, questo, che si aggiunge al lungo elenco di inizio stagione. In questo caso il fischio dell'arbitro è arrivato prima del termine dell'azione, quindi la tecnologia non sarebbe potuta intervenire. Ma il nuovo protocollo ha di fatto limitato gli interventi dalla "regia" e questo depotenziamento va a influire negativamente sullo svolgimento degli incontri. Dopo le proteste di ieri da parte dell'Inter, arrivano quelle di oggi del Torino. In primavera le polemiche potrebbero aumentare in modo incontrollato. E l'impressione che si sia fatto un passo indietro, dopo il buon lavoro svolto dalla squadra arbitrale al Mondiale, è sempre più netta.