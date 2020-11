Varane e le critiche: "Con Sergio Ramos siamo migliori. Ma la difesa è questione di squadra"

vedi letture

Nelle partite in cui è mancato Sergio Ramos, la difesa del Real Madrid è sembrata andare in affanno. Soprattutto, chi ne ha risentito maggiormente è Raphael Varane che in conferenza stampa ha così parlato alla vigilia dell’Inter: “Io gioco meglio quando c'è Sergio Ramos? Mi sento sempre meglio quando la squadra difende più compatta, con meno spazi. Quando non difendiamo bene dietro dobbiamo prendere decisioni più complicate. Quando è mancato Sergio la squadra non è andata bene, perché lui dà tanto a livello collettivo. Il suo carattere è un aiuto alla squadra. Senza Sergio non siamo andati bene a livello difensivo, ma penso che sia questione di squadra, di gruppo. Le mie qualità sono complementari a quelle di Sergio, ma ripeto: è una questione di collettivo".

CLICCA QUI per la diretta testuale della conferenza