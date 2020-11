Varane sul passaggio di Hakimi all'Inter: "E' forte. Ha scelto la cosa giusta per la sua carriera"

Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter, il difensore del Real Madrid Raphael Varane ha parlato anche dell’ex compagno e prossimo avversario Achraf Hakimi: “Ha dovuto prendere una decisione e ha preso quella che riteneva più giusta per lui e per la sua carriera. Sicuramente il Real Madrid sarà sempre un club speciale per lui, ma ognuno è giusto che pensi alla propria carriera in base a quelli che sono i suoi obiettivi. Un giocatore si adatta al contesto, alle offerte, a ciò che può raggiungere e a quel punto sceglie il meglio per il proprio futuro. Di certo è un giocatore forte”.

