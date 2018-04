Varane sulla Juventus: "Sarà difficile. Higuain molto pericoloso"

© foto di J.M.Colomo

Raphael Varane, difensore del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Mediaset alla vigilia della sfida contro la Juventus. "Sergio Ramos è un giocatore molto importante per noi, ma il mister sceglierà un difensore che andrà a sostituirlo, e bene. Ma l'organico è completo, tutti partecipiamo all'organizzazione difensiva. La Juventus è una grande squadra, viene qui per competere, siamo sicuri. Sappiamo di dover essere preparati per vincere, sarà difficile. Noi non siamo costruiti per lo 0-0, vogliamo vincere. Higuain? Per me è un grande giocatore, ha segnato contro il Tottenham, è pericoloso, potente e può far gol in qualsiasi momento".