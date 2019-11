Vavro, tre indizi fanno...un centrale

Fonte: Dall'inviato a Roma

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima a Glasgow, poi all'Olimpico contro il Celtic e infine ieri contro il Cluj. Se nel mondo dei romanzi gialli tre indizi fanno una prova, nel calcio tre gare consecutive fatte in modo positivo possono confermare una sensazione. Nel caso di Vavro la percezione che più che un terzo di destra di difesa, lui sia un centrale puro. In mezzo ad Acerbi e Bastos (o Luiz Felipe) ha fornito le prestazioni più positive con l’aquila sul petto. Sicuro negli interventi, deciso sull’uomo in marcatura, perfetto nel gioco aereo. Se l’è sempre cavata al meglio al centro, dove può sfruttare a suo favore le sue caratteristiche, che invece come terzo di destra non vengono valorizzate. Lì verso l’esterno servono rapidità e agilità, perché capita sempre durante la gara di dover marcare a campo aperto un avversario. Ecco perché Inzaghi preferisce metterci Luiz Felipe o Patric, che sanno interpretare meglio il ruolo ibrido tra terzino e centrale. In più il gioco della Lazio si basa dalla costruzione dal basso: attirare fuori gli avversari e colpire in velocità nello spazio con velocisti come Correa e Immobile. Vavro non fa della tecnica il suo punto di forza, per questo trova difficoltà a eseguire i compiti come vorrebbe il tecnico piacentino.

Nettamente meglio come centrale per adesso, perché in futuro le cose possono cambiare. Magari quando il processo di adattamento del classe '96 sarà completato, potrà migliorare ovunque ma ad oggi, a fine novembre, nella Lazio il ruolo di Vavro è il centrale della difesa a tre. Bene? Da un lato sì, dall’altro no, perché il titolare sulla carta di quella maglia è Acerbi, che non esce mai dal campo. Nelle ultime settimane però qualcosa sta cambiando tanto che Inzaghi, quando non ha avuto a disposizione Radu, ha cominciato a spostare Acerbi sul centro sinistra, perché era necessario un mancino naturale su quella fascia. Il suo slittamento ha aperto spazio per Luiz Felipe, scelto come centrale contro Lecce e Sassuolo, ma in futuro si potrebbero aprire nuove possibilità anche per lo slovacco, che in nazionale fa coppia con Skriniar in una linea a 4. Lecito aspettarsi che gli venga concessa qualche occasione, magari in campionato, dove l'ultima apparizione risale alla 3° giornata a Ferrara. Per ora ci sono tre indizi che fanno un centrale, in attesa di capire se la 4° prova da centrale confermerà quanto detto.