Vecchi: "Inter, le strade si separeranno. Venezia? Fuocherello..."

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico dell'Inter Primavera Stefano Vecchi ha parlato a Sportitaliadopo il successo in campionato: "All'Inter siamo stati bravi a creare una grande coesione, la società ci ha sempre messo a disposizione giocatori importanti. Questa stagione siamo riusciti a vincere, ma anche ad avere giocatori che hanno mercato e che potranno aiutare Spalletti a creare una squadra più forte. Futuro? Ho qualche contatto, in settimana incontrerò qualche squadra. La società mi ha già dato l'ok, mai come quest'anno credo sia giunto il momento di dividere le squadre. Anche gli anni scorsi c'erano stati dei contatti, ma questo credo sia il momento giusto per farlo. Il Venezia? Posso dire 'fuocherello'...".