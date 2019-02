Vecino e Politano rispondono a Simeone: Fiorentina-Inter 1-2 al 45'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inter in vantaggio al Franchi, al termine di un primo tempo piacevole, in cui i nerazzurri riescono a ribaltare lo svantaggio firmato da Simeone dopo una manciata di secondi. L'ex Vecino prima e Politano poi firmano il provvisorio 2-1, ma la sfida resta apertissima a ogni risultato.

FULMINE SIMEONE, RISPOSTA VECINO - Lo spettacolo tra le due squadre, al Franchi, non è mai mancato negli ultimi anni. E chi si aspettava l'ennesima sfida divertente viene accontentato subito, perché al 6' il punteggio è già sull'1-1. Merito anche del vento, protagonista indiscusso del weekend nel capoluogo toscano: dopo meno di 30 secondi, la difesa dell'Inter si fa sorprendere da un lancio lunghissimo di Ceccherini, che scavalca tutti e permette a Chiesa di involarsi verso la porta di Handanovic. L'esterno viola è bravo e altruista a servire Simeone al centro dell'area, che mette dentro da due passi grazie anche alla deviazione decisiva di di De Vrij (per la Lega è autorete). La reazione dell'Inter è immediata e porta al classico gol dell'ex: prolungato batti e ribatti sugli sviluppi di un calcio piazzato, alla fine è Vecino a trovare il guizzo giusto, bucando un non irreprensibile Lafont.

GERSON SPRECA - Il match è piacevole, giocato a buoni ritmi. Chiesa prova a trascinare i suoi, mentre dall'altra parte Lautaro sembra piuttosto isolato. Poco prima della mezzora Gerson ha l'occasione per rompere nuovamente l'equilibrio: il brasiliano ruba palla a Vecino e si invola indisturbato verso l'area ospite, ma conclude a lato, ignorando Simeone tutto solo sulla destra.

POLITANO NON PERDONA, PERISIC VICINO AL TRIS - L'errore dell'ex Roma è marchiano e viene subito pagato caro dalla formazione di casa. Politano riceve sulla destra, converge verso il centro e calcia a rete nonostante la pressione di Veretout. La conclusione è velenosa e angolata, Lafont si allunga ma non riesce ad evitare il 2-1 nerazzurro. È il momento più difficile per la Viola, che rischia di capitolare subito dopo: Perisic entra in area sul lato sinistro ma trova solo l'esterno della rete. All'intervallo è 2-1 per i ragazzi di Spalletti.