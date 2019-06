Vecino: "L'obiettivo è ridurre il gap con la Juve. Potevamo fare meglio"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Matias Vecino, centrocampista dell'Inter, ha parlato dal ritiro della Nazionale uruguaiana della stagione vissuta in maglia nerazzurra: "Avevamo una rosa per arrivare anche in una posizione migliore in classifica, ma non siamo stati costanti. L'anno prossimo vogliamo fare ancora meglio. La Serie A sta crescendo, sono arrivati personaggi che aumentano la visibilità del nostro campionato. L'obiettivo di tutte le squadre è quello di ridurre il gap con la Juve per avere un campionato più avvincente", riporta fcinternews.