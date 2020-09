Vecino-Napoli, trattativa in stand-by: distanza sulla formula. Fumata bianca lontana

La trattativa per il possibile passaggio di Matias Vecino al Napoli è in stand-by. Il trasferimento in azzurro per l'uruguayano rimane una possibilità, ma la situazione al momento è ferma visto che i partenopei vorrebbero chiudere l'operazione in prestito con diritto di riscatto e l’Inter chiede invece l’obbligo. Solo se una delle due società farà un passo verso l'altra di potrà arrivare alla fumata bianca.