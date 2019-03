© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Decisivo nel derby vinto ieri, l'uruguaiano dell'Inter Matias Vecino ha commentato a Sportmediaset le richieste tattiche di Spalletti, che ieri lo ha schierato sostanzialmente da trequartista: "È una posizione che ho fatto qualche volta anche in passato, non è una cosa nuova. Mi piace molto arrivare in area, e quindi stare più vicino alla porta per dare sostegno ai nostri attaccanti".