Vede Champions e si scatena: contro la Juve il miglior Ronaldo dell'anno

© foto di J.M.Colomo

Decisivo, come sempre. Dopo una partenza in sordina, tra squalifica e voci di mercato, Cristiano Ronaldo si è caricato sulle spalle il peso del suo Real Madrid. Non è certo casuale che i blancos siano riusciti a rialzare la testa proprio quando il loro numero 7 ha ripreso a correre, lottare e, soprattutto, segnare gol pesantissimi. Il discorso campionato è ormai chiuso, la Copa del Rey è un lontano ricordo e quest'anno al club merengue resta così "solamente" la Coppa dalle grandi orecchie. E chi, se non CR7, può aiutare Zidane ad arricchire una bacheca da allenatore che vanta già una Liga, una Supercoppa di Spagna, due Champions, due Supercoppe UEFA e due Mondiali per club? Miglior marcatore in Europa con dodici reti, sempre a segno finora nelle gare di Champions in questa stagione, Cristiano è tornato e non ha alcuna voglia di fermarsi. Numeri e conferme stupefacenti, anche in Spagna, dove finora si contano 22 gol e cinque assist. Un pericolo, insomma, per ogni difesa, a partire dal muro juventino. Dopo aver riposato sabato scorso col Las Palmas, d'altronde, a Torino si presenterà un Cristiano Ronaldo al 100% della condizione psico-fisica. I problemi col fisco dovranno attendere, il cammino del portoghese verso la Decimotercera è alla stretta finale.