Vedremo mai Cristiano Ronaldo contro Lionel Messi in Serie A?

L'impossibile che tolse il velo, che divenne realtà. Cristiano Ronaldo, Palloni d'Oro e trofei, la chimera Champions della Juventus e i riflettori del mondo sulla Serie A. Pareva un sogno irraggiungibile, uno dei due Grandi nel campionato italiano, che dagli ori e dagli allori era diventato la provincia del nobil pallone, di nuovo al centro della mappa. La Vecchia Signora ha rivoluzionato il calcio nostrano, con l'arrivo di Cristiano da Madeira. Perché è andata nel futuro, è tornata anche a livello di marketing all'altezza delle grandi e, di fatto, ha riacceso entusiasmi sopiti anche da latitudini lontane per i colori delle nostre grandi, su tutte il bianco e nero. Però l'appetito vien sognando, sicché da subito ci siamo sempre chiesti se Lionel da Rosario, Pulce cosmica, avrebbe mai seguito le impronte del portoghese. Come un tempo, Ronaldo contro Messi, Golia contro Golia. Solo che in Italia, Nobile un tempo e non più per lunghi anni, tranne che per sparuti strappi di gloria perduta ma non del tutto sopita. "Impossibile". Messi e il Barcellona sono certamente una storia diversa da Cristiano e il Real Madrid. Tappa dorata, della vita, ma pur sempre parte del percorso per il portoghese, come Sporting Club de Portugal e Manchester United. Tutta la strada, invece, case, vicoli e palazzi per Messi in Catalogna, sin da piccolo per diventare in rosso e in blu il più grande. Il padre di Lionel da Rosario in estate si trasferirà a Milano, notizia esplosiva di ieri sera, sicché i sogni son ripartiti. Per questioni di residenza, però, non pare sia per nuovi colori e bandiere di calciomercato. L'Inter si è affrettata a smentire, costi e oneri fanno pensare che resterà per sempre una chimera per i nerazzurri e per l'Italia. Chissà. Vien da pensare di no, da dirlo, ribadirlo e sottolinearlo. Lo era anche per la Juventus con Cristiano Ronaldo, seppur qui sembri tutt'altra storia. Sognare resta lecito e non costa. Messi sì. Troppo.