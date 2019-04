"Vedremo". Zaniolo, anche con la rettifica il rinnovo resta tutto da scrivere

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Vedremo". Anzi no: ieri Nicolò Zaniolo ha riposto così alla domanda sul rinnovo con la Roma. Poi stamattina ha chiarito e rettificato: "Mi sono espresso male". Resta, in ogni caso, la distanza con altre dichiarazioni, quelle di febbraio a Le Iene: "Vorrei restare alla Roma per sempre". Nel mezzo, in giallorosso è successo un po' di tutto: sono andati via Monchi e Di Francesco, l'allenatore che lo aveva lanciato. È arrivato Ranieri, è ancora da capire chi guiderà la Roma del futuro.

Soprattutto, si è complicata la trattativa per il rinnovo: i capitolini vogliono blindare il gioiello arrivato dall'Inter, che al momento percepisce uno stipendio da circa 700 mila euro all'anno. Considerato l'interesse della società, le sue richieste sono aumentate col passare del tempo: a inizio anno si parlava di cifre poco superiori al milione di euro. Le ultime indiscrezioni, viceversa, parlano di una domanda da 2,5 milioni annui, più bonus. Soldi che la Roma difficilmente potrà mettere sul piatto. A maggior ragione se dovesse sfuggire la qualificazione Champions, altra grande variabile in questa trattativa.

Non è una questione di solidità economica: non ci addentriamo nell'argomento e di per sé uno stipendio del genere, per uno dei primi club del nostro campionato, non può essere un problema. Da considerare c'è invece la tenuta dello spogliatoio, peraltro già abbastanza fragile come dimostra il nervosismo delle ultime uscite. Soltanto nove giocatori, nell'organico romanista, hanno un ingaggio annuale che parte dai 2,5 milioni in su. Guadagna meno, per fare qualche esempio, Stephan El Shaarawy, ma anche Lorenzo Pellegrini e Cengiz Under: inevitabile pensare che, se superati da Zaniolo, potrebbero andare tutti a bussare dalle parti di Trigoria. Equilibri delicati, che la Roma deve valutare bene se e quanto andare a intaccare. Chi potrebbe garantire una cifra del genere? Non è un mistero che sulle tracce di Zaniolo ci sia da tempo la Juventus: per fare un esempio, soltanto 7 dei 23 giocatori componenti la rosa bianconera guadagnano. Molti problemi di equilibrio in meno. Vedremo.