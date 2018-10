Velazquez: "Juventus fra le più forti. Può vincere la Champions"

Ai microfoni di RMC Sport è intervenuto Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo italiano, dicendo la sua sull’addio al calcio di Antonio Cassano: “Non è la prima volta che lo fa e mi sembra una presa in giro da parte sua. Rispetto le sue motivazioni ma smetta anche perché...

Nel corso di una lunga intervista concessa a Tuttosport , il tecnico dell'Udinese Julio Velazquez ha parlato anche della Juventus: "L'abbiamo affrontata al massimo delle nostre forze. È molto superiore a qualsiasi squadra del campionato, credo sia una delle prime tre o quattro squadre al mondo in questo momento. Del resto quando prendi uno dei due giocatori più forti del pianeta, mandi anche un messaggio agli altri. Poi Allegri ha praticamente due formazioni di pari livello da poter ruotare, in Italia nessuno dispone di una rosa del genere. Penso abbiano grandi possibilità di vincere la Champions".

