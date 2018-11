Velazquez: "Scuffet bravo giocatore. Io scelgo per il bene dell'Udinese"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Julian Velazquez, tecnico dell'Udinese, ha fatto il punto sull'avvicendamento nella porta friulana, alla vigilia del match contro il Milan: "Il momento di Scuffet? "La scelta di avvicendare Simone è stata presa da me e dal mio staff. Io sono soddisfatto di quanto fatto dai preparatori dei portieri con tutti i giocatori a disposizione. All'inizio della stagione ho sempre detto che avrei deciso dopo aver valutato gli allenamenti. Scuffet è un ragazzo che fa parte del gruppo e quando ha giocato per fare bene. Lo stesso vale per Musso. Poi ci sono momenti diversi all'interno della stagione che possono cambiare la situazione. Non prendo decisioni per far del male a qualcuno. Io penso al bene del collettivo".