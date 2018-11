Velazquez su De Paul: "Grande giocatore ma può ancora crescere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"De Paul meglio da esterno d'attacco o da trequartista? Rodrigo per me gioca meglio al centro, ma quello che conta è il sapersi adattare alle situazioni e ai compagni che sono con te in campo. Più è vicino alla porta e più aumenta la sua pericolosità. E' e rimane un calciatore straordinario e che ha ancora margini di miglioramento" è questo il pensiero del tecnico Julian Velazquez sul numero dieci argentino nella settimana del rinnovo di contratto di quest'ultimo con la società bianconera.