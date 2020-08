Vendere tutti e incassare 200 milioni per rivoluzionare la rosa: ecco il piano Barça

Sport fa il punto su presente e futuro del Barcellona e spiega che in queste ore la società deciderà il futuro di tanti giocatori. "Vendere tutto per ristrutturare la rosa", titola il giornale. Il club vuole far cessioni per almeno 200 milioni di euro e ascolterà proposte per tutti tranne che per, come già detto, Ter Stegen De Jong, Fati, Puig e Messi.