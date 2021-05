Venezia, domani festa per la A: squadra in gondola sul Canal Grande fino a Piazza San Marco

Il Venezia con una serie di messaggi su Twitter ha annunciato come si svolgeranno le celebrazioni per la promozione in Serie A:

Per celebrare la nostra promozione in Serie A, abbiamo il piacere di annunciare domani una passeggiata a remi sul Canal Grande per accompagnare la nostra squadra e ringraziare la città. La partenza sarà a Piazzale Roma alle 15:00 con destinazione Piazza San Marco. I nostri giocatori saranno trasportati da barche tipiche della tradizione lagunare in collaborazione con le associazione remiere e gondolieri.

I nostri giocatori torneranno poi al Campo Sportivo Taliercio alle ore 17:00 per ringraziare i tifosi.

Chiediamo a tutti di festeggiare in modo sicuro e responsabile.