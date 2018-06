Venezia, Inzaghi: "Bologna? Ho un contratto in scadenza, vedremo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Pensare di poterci giocare San Siro e l’Olimpico è qualcosa di incredibile", così Filippo Inzaghi, tecnico del Venezia, in vista della sfida di domani con il Perugia: "Abbiamo fatto un percorso preciso insieme: alcuni ragazzi erano in D e oggi sono ancora qui. Le voci sul Bologna? Non ci distraggono, ho un contratto in scadenza, quando finirà tutto mi siederò davanti a un tavolo col presidente Tacopina e insieme decideremo il futuro serenamente. La Serie A potrebbe cambiare tante carte e spostare tanti equilibri. Venezia mi ha dato tantissimo, penso di essere un Inzaghi migliorato e ho avuto tanto da questa piazza. Vogliamo provare ad andare in Serie A a tutti i costi, sarebbe qualcosa di fantastico. Questa è una squadra che ha valori fantastici", riporta trivenetogoal.it.