Venezia, Lezzerini: "Strano salvarsi con cinquanta punti, ma siamo felici"

vedi letture

Tre punti e salvezza conquistata per il Venezia. A margine della vittoria sul Perugia, Luca Lezzerini, portiere dei lagunari, ha dichiarato a DAZN: "Ci tenevamo: l'avevamo già prendere lunedì, e oggi si è vista la voglia di portarla a casa. Davanti abbiamo fatto una partita incredibile, in entrambe le fasi. Ci hanno aiutato molto, l'abbiamo messa in discesa con il primo gol, poi siamo stati bravi a chiuderla. Fare cinquanta punti in una stagione e salvarsi è un po' strano, secondo i calcoli iniziali avremmo dovuto essere già salvi. Ma siamo felici di aver raggiunto la salvezza con una squadra così giovane. Dedico la salvezza a tutti quelli che mi sono stati vicino quest'anno. Quando raggiungi un obiettivo che sembrava difficile tanti meriti vanno al mister, che è cresciuto tanto insieme a noi. Abbiamo cambiato tanto rispetto all'anno scorso, e quest'anno sono arrivati tanti ragazzi che avevano voglia di mettersi in mostra, e penso che ci siano riusciti. Con loro è stato tutto più semplice"