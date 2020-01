© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le ottime prestazioni di Youssef Maleh con la maglia del Venezia in questa prima parte di stagione hanno attirato sul centrocampista classe ‘98 l’interesse di almeno due club di Serie A. Come rivela Trivenetogoal.it l’italo-marocchino piace molto all’Hellas Verona che lo vedrebbe come erede di Sofyan Amrabat, classe ‘96, destinato a trasferirsi al Napoli in estate. Maleh però piace anche al Bologna che potrebbe mettere il bastone fra le ruote ai veronesi per il giovane mediano.