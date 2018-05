Venezia, tre club su Stulac: ci sono anche Genoa e Atalanta

Leo Stulac si giocherà l'accesso in Serie A ai playoff col Venezia, intanto Sky Sport aggiorna la situazione in merito al suo futuro. La prossima settimana andrà in scena un incontro tra l’agente del centrocampista sloveno e il Venezia, per decidere il futuro del classe ’94 con molti estimatori nella massima categoria. Primo tra tutti il Genoa, in netto vantaggio per il calciatore con cui ha già raggiunto un accordo di massima. Trattativa favorita dall’ottimo rapporto con Perinetti, che con l’osservatore e braccio destro Marcheggiani, ha portato in Italia il ragazzo dal Koper per 50mila euro. Non solo il Genoa però, perché sullo sfondo c’è anche il Leeds e anche l’Atalanta potrebbe essere una sorpresa in tal senso. Dunque il calciatore, in scadenza nel 2018, ha attirato le attenzioni di molti club.