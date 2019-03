Ventidue volte Duvan. Il bomber da trasferta svenduto per 26 milioni

Sampdoria-Atalanta 1-2 (50' Zapata, 68' Quagliarella, 78' Gosens)

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Duvan Zapata torna finalmente a esultare, rompendo un digiuno inatteso durato ben quattro partite (tre in campionato e una in Coppa Italia).

Oggi pomeriggio è stato infatti proprio il centravanti colombiano a portare in vantaggio la sua Atalanta nel suo vecchio stadio, superando Sala con un movimento tipico di chi ha il gol nel sangue e ritrovandosi così a tu per tu con Audero senza sbagliare. La zampata dell'ex, l'ennesima rete del bomber da trasferta di mister Gasperini. Nessuno, nei cinque maggiori campionati europei in corso, ha segnato d'altronde più di Zapata lontano da casa (11 centri finora, così come Harry Kane e Lionel Messi).

Numeri pazzeschi che lo rendono uno degli attaccanti più determinanti e prolifici d'Europa, persino quando non arriva la prestazione. Proprio come dinanzi alla Sampdoria, quando della 'Pantera', oltre al solito lavoro sporco là davanti, si ricorda solamente il gol dell'1-0. Il 17° in campionato (-3 dal capocannoniere Quagliarella), il 22° in questa stagione. Firmato senza esultare contro la squadra che - a posteriori - lo ha clamorosamente "svenduto" la scorsa estate per 26 milioni di euro (prestito biennale per 12 milioni con diritto di riscatto per ulteriori 14).