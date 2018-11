Ventiduesima senza De Rossi in due stagioni. Così la Roma resiste

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Col passare degli anni, è innegabile, Daniele De Rossi è passato dal diventare un giocatore focale, basilare e fondamentale, a un valore sì aggiunto ma non indispensabile per la Roma. Un energico giocatore di polmoni come lui, d'altra parte, col passare degli anni ha perso tono e smalto e per questo Eusebio Di Francesco ha dovuto trovare soluzioni alternative. In questa annata, la Roma ha trionfato la gara non certo complicata contro il Plzen ma poi è crollato a sorpresa contro la SPAL. Nell'ultima stagione, mai vittorioso in Champions, nonostante il pirotecnico 3-3 col Chelsea, e fuori in Tim Cup. In campionato, a conti fatti, bilancio positivo, ma pesano alcune sconfitte pesanti e inattese.

Stagione 2018-2019 (2 partite, 1 vittoria e 1 sconfitta)

Serie A

Roma-Spal 0-2

Champions League

Roma-Viktoria Plzen 5-0

Stagione 2017-2018 (19 partite, 9 vittorie, 4 pareggi, 6 sconfitte)

Serie A

Benevento-Roma 0-4

Roma-Crotone 1-0

Fiorentina-Roma 2-4

Roma-Spal 3-1

Chievo-Roma 0-0

Roma-Atalanta 1-2

Inter-Roma 1-1

Sampdoria-Roma 1-1

Roma-Sampdoria 0-1

Verona-Roma 0-1

Roma-Milan 0-2

Crotone-Roma 0-2

Roma-Fiorentina 0-2

Roma-Genoa 2-1

Spal-Roma 0-3

Sassuolo-Roma 0-1

Champions League

Chelsea-Roma 3-3

Atletico Madrid-Roma 2-0

Coppa Italia

Roma-Torino 1-2