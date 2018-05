Ventimila euro di multa alla Samp. Sanzione attenuata grazie a Ferrero

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ventimila euro di multa alla Sampdoria per i cori razzisti contro i napoletani in occasione di Sampdoria-Napoli. Questa la motivazione del Giudice Sportivo: "Per avere suoi sostenitori, nel

corso della gara, intonato cori denigratori di matrice territoriale nei confronti dei tifosi della

squadra avversaria, che inducevano l'arbitro a sospendere la gara per tre minuti; sanzione

attenuata ai sensi dell'art 13 comma 1 lettera c) CGS, visto anche l'intervento personale e diretto

del Presidente della soc. Sampdoria al fine di far cessare definitivamente i cori denigratori".