Ventola: "Conte vuol fare grande l'Inter: giusto osare. Anche stasera contro il Real"

vedi letture

"Non andò bene all’andata, che si giocò a Siviglia, ma andò benissimo al ritorno con due gol di Roberto Baggio. La foto postata? Avevo a fianco due campioni come Baggio e Pirlo, ironizzavo sul fatto che avessero schierato Ronaldo in campo invece di me che avevo avuto un avvio di stagione straordinario”.

Nel pre gara di Real Madrid-Inter, esordisce così, ai microfoni di Inter TV, l’ex nerazzurro Nicola Ventola, con riferimento alla gara di 22 anni fa tra le due blasonate compagini. Si va poi però all’attualità: “Credo sia un 3-5-2, visto il momento puoi essere anche un po’ più coperto e tentare gli inserimenti dei due mediani: sarà importante comunque Ashley Young, su quella fascia dove Vazquez è adattato terzino si deve tentare l’1 contro 1. Mi incuriosisce anche il duello Hakimi-Mendy. A ogni modo non è il modulo, ma la mentalità che conta e Conte vuol far diventare l’Inter una squadra grande: per farlo serve osare, come fa lui. Ci sono momenti di difficoltà, è vero, ma non credo che il mister cambierà la sua idea che è quella di dominare. Sfide come questa, poi, caricano: ci arrivi con pressione, ma è una pressione positiva, più senti una partita meno sbagli a farla. Di sicuro, rispetto a quando c'è stato il Parma, c'è una diversa adrenalina”.

Si parla poi dei due mister: "Zidane e Conte sono stati grandi calciatori, forse Conte aveva più personalità, ma Zidane aveva tecnica e intelligenza. Sono due vincenti nati. Hanno una mentalità offensiva, vedremo però un'Inter che avrà forse qualche spazio in più, e sarà li che dovrà fare male, non appena arriverà il momento".