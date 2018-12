Ventuno gol in 18 mesi: Ilicic è costato (poco più) di Maxi Olivera

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è stato un momento in cui Josip Ilicic era virtualmente un giocatore della Sampdoria. I blucerchiati avevano chiuso il suo acquisto, dopo che l'Atalanta lo aveva trattato per sei mesi - grazie all'intercessione dell'agente Ruznic, che cura gli interessi anche di Kurtic, ex nerazzurro - senza successo. In quell'attimo preciso c'è stato un blitz, con gli uomini di mercato orobici decisi ad alzare l'offerta alla Fiorentina e portare lo sloveno ai piedi della Maresana. Si trattava intorno ai 3 milioni di euro, alla fine la cifra finale fu di circa 5 milioni di euro. Un affare per i ventuno gol siglati in un anno e mezzo, nonostante un'infezione alla bocca che lo ha tolto dai preliminari di Europa League (ed è stata un'assenza pagata a caro prezzo a Copenaghen).

Con questa vittoria l'Atalanta supera la Fiorentina, bloccata sullo 0-0 dal Genoa. Quanto servirebbe ora Ilicic? Viste le lune di Pjaca - e il ruolo di Gerson, più da mezz'ala che da attaccante - si potrebbe dire abbastanza. Nella stessa estate, peraltro, è arrivato Maxi Olivera, dal Penarol, per 1,5 milioni di euro più 3,3 di riscatto. Nei giorni in cui l'uruguagio è finito all'Olimpia - senza nessun rimpianto - c'è da chiedersi se l'operazione ne è valsa la candela.