Ventura, a Cagliari è uno spareggio: il Chievo non può più sbagliare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Poco meno di 12 mesi fa, Gian Piero Ventura era alle prese con la preparazione delle partite più importanti della sua quarantennale esperienza in panchina, quel doppio confronto tra Italia e Svezia che ha gettato un intero Paese nella disperazione per la mancata qualificazione al Mondiale. Ci ha messo del tempo, l'ex tecnico del Torino, per metabolizzare il fallimento e le tante critiche (spesso tramutate in insulti) ricevute, poi ha ritrovato la forza di continuare, accettando la sfida del presidente Campedelli e del ChievoVerona, ultimo in Serie A a nove punti di distanza dalla zona salvezza.

Una situazione critica, resa ancora più grave dalla spada di Damocle dei 3 punti di penalizzazione inflitti per la nota vicenda delle plusvalenze, che sono stati confermati dalla Corte Federale d'Appello nella giornata di giovedì. Nemmeno l'arrivo di Ventura è servito per dare la scossa: l'avventura del 70enne di Genova è cominciata nel peggiore dei modi, con una sconfitta pesantissima al Bentegodi contro l'Atalanta, che si è imposta per 5-1 in un match senza storie. I tifosi non l'hanno presa benissimo e hanno sfogato rabbia e frustrazione prendendo di mira proprio il nuovo mister, che ovviamente è il meno colpevole in questo momento così delicato per la storia dei clivensi. La trasferta di Cagliari diventa un crocevia decisivo per il futuro dei gialloblù: nella sua Sardegna, dove ha trascorso tre anni e mezzo cogliendo anche una promozione in Serie A, il penultimo CT della Nazionale dovrà fare affidamento su tutta la propria esperienza, cercando di tirar fuori il meglio da una squadra che è sembrata, finora, molto demotivata e logora.