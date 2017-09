Ventura: “Fischi mi sembrano forzati. Bilancio? In un anno solo due sconfitte”

Presente in conferenza stampa dopo la vittoria contro l'Israele per 1-0, il ct della Nazionale Giampiero Ventura ha risposto a chi gli ha chiesto dei fischi e del bilancio sul suo primo anno da selezionatore. “I fischi del primo tempo? Sinceramente - ha detto - bisognerebbe aprire una piccola parentesi. Mi sembravano un po' forzati, come sempre rispettiamo tutti e tutto. Non sentivo i fischi, ma dentro di me la consapevolezza che se avessimo sviluppato le stesse tematiche, andando per strade diverse, avremmo corso meno e fatto di più. Inutile tenere la palla 45 minuti senza creare occasioni da gol".

Il bilancio dopo un anno da ct? “Io non ho mai avuto tutto bello, dopo 48 ore abbiamo giocato con la Francia e perso per diversi motivi. Sono stati giorni difficili, ci siamo rimessi a lavorare. Ora abbiamo fatto una decina di partite, 7-8 vittorie, un pareggio con la Germania e siamo arrivati alla partita con la Spagna. Abbiamo ripreso a vincere stasera, in un anno e qualcosa abbiamo perso due partite: se mi avessero detto questo quando siamo partiti, avrei firmato. Abbiamo fatto esordire 12 giocatori, abbassando 3-4 anni l'età media. Sono soddisfatto, ma si può fare meglio. Lavoriamo in questo senso".