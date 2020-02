Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo il direttore sportivo della Salernitana Angelo Fabiani si è soffermato sul futuro del tecnico Gian Piero Ventura per il quale nei giorni scorsi si era parlato di un possibile incarico dirigenziale al Torino: “Lo conosco da trentanni e se un uomo nasce quadrato non può morire tondo. Ventura nasce allenatore e non credo che possa trasformarsi in dirigente, la sua vita è in campo e lo sta facendo vedere anche qui da noi, ha ancora una voglia straordinaria, la sua proverbiale libidine. - conclude Fabiani – Che poi escano certe notizie ci può stare. Non mi meraviglierei se il Torino o un’altra squadra di A lo chiamasse. Ma per allenare”.