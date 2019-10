© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono tre gli allenatori di Serie A che rischiano l'esonero in questa pausa di ottobre. Se per Di Francesco e Giampaolo la situazione è sempre più definita, per Aurelio Andreazzoli il presidente del Genoa Enrico Preziosi s'è preso ancora qualche ora di tempo prima di prendere una decisione definitiva.

Storicamente, la sosta di ottobre è il momento in cui arrivano i primi cambi di allenatore in Serie A. Si tracciano i primi bilanci, arrivano i primi esoneri.

Fu così anche nella passata stagione, quando si arrivò alla pausa di ottobre con otto gare di Serie A alle spalle (e non sette come in questo campionato). In quella occasione, decisero di cambiare tecnico due squadre: il Chievo Verona esonerò Lorenzo D'Anna per far spazio a Gian Piero Ventura, poi cacciato alla dodicesima giornata. Il Genoa, invece, silurò Davide Ballardini per far spazio a Ivan Juric. L'attuale allenatore dell'Hellas Verona durò sei partite, poi anche per lui giunse il momento di lasciare la panchina. Preziosi a dicembre lo esonerò per far spazio a Cesare Prandelli, allenatore con cui il Genoa ha poi concluso la stagione.