Ventura, il parere quando non è richiesto

Giampiero Ventura non è l'allenatore dell'Italia da cinque mesi, cioè dal triplice fischio di Italia-Svezia, a San Siro, che l'ha consacrato come il peggiore allenatore della Nazionale di tutti i tempi. O forse solo degli ultimi sessant'anni, ma vista la concezione moderna del pallone non c'è moltissima differenza. Ma già da prima aveva chiesto tavole rotonde per parlare con i giornalisti, per dire tutta la verità, nient'altro che la verità.

Dopo cinque mesi il pensiero è quello del primo giorno. Che oramai il suo parere non sia richiesto. Eppure continua con le sue frasi sibilline, con il dico non dico di un pensiero che non esplica fino in fondo solamente perché significherebbe perdere soldi, tramite multe dalla FIGC. Il portafogli, d'altro canto, è stato importante argomento di discussione quando avrebbe dovuto dare le dimissioni, perdendo due anni e mezzo di contratto.

Eventuali e ingenerose battute su parsimonia genovese a parte, questo è un paese che regala a chiunque l'oblio, soprattutto a chi non parla più. Ecco, Ventura si tenga le sue verità, almeno fino al 2020. E poi valuti se parlare ancora, anche se la risposta è già lì, evidente.