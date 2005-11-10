Ventura: "In Nazionale è cambiata l'aria, Mancini ha fatto un lavoro intelligente"

Mister Gian Piero Ventura, intervistato dal Quotidiano di Puglia, ha speso belle parole per l'Italia di Mancini dopo la grande vittoria di San Siro con la Francia. Di seguito le dichiarazioni dell'ex commissario tecnico azzurro tra Nazionale e Serie A.

Il pensiero di Ventura sulla Nazionale italiana

"Da Milano è arrivato davvero un segnale importante, una buonissima partita, con i nostri giovani in evidenza ed un gioco apprezzabile. Credo che siamo davvero su una positiva fase di sviluppo per il nostro calcio. È cambiata l'aria, con l'attenzione sulla linea verde. Bellissimi la favola degli Esposito. Pio è sul piano esponenziale. Si tratta solo di dargli il tempo. C'è un giovane come Frattesi che magari nell'Inter prima faceva fatica a trovare posto, adesso da titolare sta facendo cose egregie importanti per il domani. Intelligente il lavoro del tecnico Mancini. Guardiamo avanti con la fiducia alimentata da ciò che accade in campionato".

E i suoi applausi al nuovo stile di arbitraggio della Serie A

"Stiamo vivendo il migliore campionato degli ultimi anni. Si gioca molto di più, evitando le inutili spezzettature della manovra, gli arbitri lasciano giocare, se uno cade adesso si rialza, a vantaggio del gioco. Qualcuno ha scritto che siamo diventati il paese del gol, sta segnando di più in Europa solo la Germania, si privilegia la verticalizzazione, basti pensare ad una squadra di provincia come il Frosinone che ha in Calò uno che sogna l'azzurro, al Como e alla continuità con la quale si impone".