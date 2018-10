Ventura riparte dal Chievo. 40 anni in panchina e una ferita ancora aperta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il disastro sulla panchina della Nazionale non può essere dimenticato, ma Giampiero Ventura è pronto a cominciare la sua terza vita calcistica. L'ex CT sarà il nuovo allenatore del ChievoVerona, che in mattinata ha esonerato Lorenzo D'Anna dopo il pessimo inizio di stagione, con appena due punti conquistati in sette partite.

Torna in pista, quindi, l'imputato numero uno per la mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale, in una piazza che ha bisogno di ritrovare qualcosa di più dei semplici stimoli per sperare nella salvezza. Ventura avrà a disposizione 30 giornate per dimostrare di avere ancora qualcosa da dare al calcio italiano, dopo quasi 40 anni trascorsi in panchina. Il 70enne di Genova ha cominciato la sua lunga carriera da allenatore nelle file del settore giovanile della Sampdoria, prima di passare all'Albenga nella stagione 1980-81. Qualche esperienza tra Interregionale e C2, poi arriva la chiamata dello Spezia in C1, dove rimedia il primo esonero. Le prime soddisfazioni arrivano negli anni '90: promozione in C2 con la Pistoiese, doppio salto con il Lecce dalla C1 alla A tra il 1995 e il 1997 e un anno dopo altra promozione in massima serie, stavolta con il Cagliari. Gli anni 2000 trascorsi prevalentemente in cadetteria, tra Sampdoria, Cagliari, Verona e Pisa, il resto è storia recente: la chiamata del Bari, dove si fa apprezzare per il 4-2-4 e un calcio offensivo. Al secondo anno arrivano le dimissioni, ma questo non gli preclude il quinquennio sulla panchina del Torino: promozione, ottimi piazzamenti e una buona cavalcata in Europa League, prima della parentesi azzurra tutta da dimenticare.