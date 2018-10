Verde incanta: Ronaldo in estasi. Nuova linfa per il calcio italiano

Tra le note più liete della Liga Spagnola per quanto riguarda il calcio italiano, c'è sicuramente il rendimento che sta offrendo Daniele Verde. Il talentuoso esterno d'attacco di proprietà della Roma che si è trasferito al Valladolid nel corso dell'ultima sessione dei trasferimenti, infatti, sta crescendo di condizione partita dopo partita sino a diventare un vero protagonista della squadra divenuta da qualche settimana di proprietà del Fenomeno Ronaldo. E proprio l'illustre proprietario è stato costretto alla standing ovation per il talento Made in Napoli nel momento in cui Daniele Verde ha dato prova della sua qualità tecnica disegnando la punizione che contro l'Espanyol ha garantito il pareggio al Pucela. Uno squarcio di luce che ha illuminato Ronaldo e che rilancia la candidatura di Daniele Verde a protagonista assoluto del calcio spagnolo e chissà, anche del futuro della nostra nazionale.