Verdi: "A gennaio non è stato un rifiuto al Napoli, ma un sì al Bologna"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli', l'attaccante del Napoli Simone Verdi è tornato sulla decisione di rifiutare la soluzione partenopea lo scorso gennaio e di cambiare casacca solo a stagione ultimata: "Non è stato un rifiuto al Napoli ma un sì al Bologna, ad una società che mi aveva dato fiducia quando non avevo fatto benissimo negli anni precedenti".

Sugli obiettivi per il 2019: "Sarei ipocrita nel dirvi che non penso alla Nazionale. E' uno degli obiettivi, ma ora la cosa principale è lavorare per far bene col Napoli. Se fai bene col club, la Nazionale poi sarà una conseguenza".