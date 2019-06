Verdi, ADL apre al prestito: Toro pronto all'assalto, il nodo è l'Europa

© foto di Federico Gaetano

E’ stato tra i primi nomi a finire in orbita Toro in queste battute iniziali di calciomercato estivo, ma a determinate condizioni il club di via Arcivescovado difficilmente avrebbe potuto concludere l’operazione. Per Simone Verdi, infatti, il patron Aurelio De Laurentiis aveva sparato altissimo: chiedeva oltre 20 milioni di euro, anche per non mettere a segno una minusvalenza dopo i 25 spesi per portarlo al Napoli dal Bologna. Ora, però, le condizioni sono cambiate, Urbano Cairo studia il colpo da regalare a Walter Mazzarri per il reparto offensivo.

Apertura al prestito – Da Napoli, infatti, ne sono sicuri: il jolly classe 1992 può lasciare la corte di Carlo Ancelotti in prestito. Sarebbe oneroso, ovviamente, con la concorrenza che dovrebbe versare subito nelle casse di De Laurentiis una cifra intorno ai 5 milioni di euro, poi si discuterà se inserire un diritto o un obbligo di riscatto. Ma è la formula che già avevano pensato dalle parti di via Arcivescovado per ammortizzare i costi dell’operazione, e ora la trattativa può partire per davvero. Perché con un prestito, seppur oneroso, il presidente Cairo è disposto a sedersi attorno a un tavolo per discutere. Intanto, ha già ricevuto l’apertura del giocatore: Verdi gradirebbe un ritorno sotto la Mole, il suo agente Donato Orgnoni è al lavoro per trovare una nuova sistemazione al suo assistito. Come ingaggio, tra l’altro, il profilo rientra perfettamente nei parametri del club granata, che sarebbe disposto a garantirgli circa 1,5 milioni di euro a stagione. Il Toro è pronto all’assalto, ma prima c’è da capire il destino di Belotti e compagni per il prossimo anno.

Chiave Europa – Perché, senza Europa, l’operazione Verdi partirebbe in salita. Il jolly offensivo cerca una piazza dove poter giocare di più rispetto a Napoli, ma l’ambizione di disputare una competizione europea è tanta. E il Toro, in questo momento, non può garantirglielo: dalla Svizzera continuano a tardare nelle comunicazioni circa il caso Milan, il mercato granata fatica a decollare anche per questo motivo. In caso di buone notizie, Cairo avrebbe davvero in pugno Verdi e un suo ritorno a Torino; in caso contrario, andrebbero ridiscussi alcuni dettagli. Ma in via Arcivescovado sono pronti a tirare dritto sul talento cresciuto nel vivaio del Milan, con o senza Europa