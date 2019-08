© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Sono pronto a investire ma la squadra è forte e sarebbe dura per chiunque fare il titolare". Queste le parole del presidente del Torino, Urbano Cairo, di alcuni giorni fa sul mercato dei granata, segno che se dovesse presentarsi un'occasione ghiotta il club sarebbe pronta a coglierla ma in caso contrario Mazzarri sarebbe contento così com'è, soprattutto dopo l'arrivo di Simone Verdi, praticamente ufficiale. Mancherebbe soltanto la ciliegina sulla torta, una sorta di regalo per lo stesso tecnico ex Napoli, ma questo potrebbe arrivare soltanto negli ultimi giorni di mercato, ovvero dopo la sfida di ritorno dell'ultimo turno preliminare di Europa League. In caso di qualificazione alla fase a gironi lo stesso Mazzarri potrebbe davvero esserselo meritato sul campo e Cairo potrebbe accontentarlo, magari con un esterno in più, visto che al momento sono in tre a giocarsi le due maglie da titolare.