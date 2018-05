Verdi gela lo Stadium: Bologna avanti sulla Juventus

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo meno di mezzora di gioco il Bologna passa sorprendentemente in vantaggio in casa della Juventus grazie a un calcio di rigore trasformato da Simone Verdi che calcia centrale e rasoterra dopo aver ingannato Buffon. Il calcio di rigore era stato concesso per fallo di Rugani su Crisetig dopo un disimpegno errato del portiere bianconero. Difensore solo ammonito, anche se forse il rosso sarebbe stato più giusto essendo il suo fallo da ultimo uomo.