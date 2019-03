© foto di Insidefoto/Image Sport

Notte fonda per la Roma, aperta in due da un Napoli scatenato: al 54' ancora azzurri in gol, con la difesa che sbanda, Verdi trafigge Olsen e porta il risultato sul 3-1. Non è cambiato il copione rispetto alla prima frazione di gara, coi giallorossi in difficoltà estrema anche nella ripresa.