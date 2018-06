Verdi saluta: "Qui sono cresciuto. Grazie a Bologna e alla squadra"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo due anni in maglia rossoblù, Simone Verdi saluta Bologna. Il trequartista di Broni passerà al Napoli, club che già aveva intenzione di acquistarlo a gennaio. Queste le parole del giocatore sul proprio account Twitter: "Porto sempre a termine qualsiasi cosa decida di iniziare. Vado via dopo essere cresciuto come calciatore, come uomo. Ringrazierò sempre questa città, questa squadra perché se oggi sono quel che sono è grazie a voi. Mani sul petto, direzione cuore perché è qui che vi terrò sempre".