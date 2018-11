Verdi: "Senza nulla togliere al Bologna, a Napoli mentalità diversa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna, l'attaccante del Napoli Simone Verdi ha parlato delle differenze tra la realtà partenopea e il Bologna: "Senza nulla togliere al Bologna, qui si gioca sempre per competere ad alti livelli. Dal primo allenamento ho capito che c'era una mentalità diversa, e la posso acquisire giorno per giorno allenandomi con i campioni in rosa. E' bello perché ti spinge a fare di più rispetto a quello che facevo a Bologna".