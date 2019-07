Verdi-Toro, giorni chiave: Ancelotti lo libera, Cairo tenta l'affondo

© foto di Insidefoto/Image Sport

Qualcosa comincia a muoversi. Il messaggio di Carlo Ancelotti è arrivato forte e chiaro nel quartier generale granata, non solo perché tra Bormio e Dimaro, sedi dei ritiri rispettivamente di Torino e Napoli, distano poco più di 100 chilometri. "Se qualcuno ha voglia di provare nuove esperienze o altre opportunità, che lo dica e valuteremo insieme il da farsi" la risposta del tecnico partenopeo a domanda specifica su Simone Verdi. Poi, però, l'avvertimento alla concorrenza: "Nessun giocatore del Napoli è in vendita" ci ha tenuto a specificare Ancelotti, sottolineando come servirà un importante sacrificio economico per portargli via il jolly offensivo classe '91. Il ragazzo, intanto, si sta allenando bene, "da professionista esemplare qual è" per usare le parole dell'allenatore azzurro, in attesa di conoscere il suo futuro. Difficilmente sarà ancora in Campania, ma ora il Toro deve provare ad accelerare.

Settimana chiave - Da una parte, per mettersi al sicuro da eventuali inserimenti: la concorrenza della Sampdoria esiste ancora, l'Atalanta potrebbe decidere da un momento all'altro di tuffarsi su Verdi. E il presidente Urbano Cairo, forte anche del vantaggio che ha sulle altre considerato che l'attaccante ha già dato la sua preferenza all'ipotesi granata, sta studiando le mosse per convincere il collega Aurelio De Laurentiis. Potrebbe decidere di mettere sul piatto una contropartita tecnica, si era parlato di Daniele Baselli ma Walter Mazzarri non è convinto di lasciarlo andare via, oppure di formulare un'offerta solo cash, cercando di avvicinarsi il più possibile ai 25 milioni di euro che chiedono da Napoli. Questa può essere la settimana decisiva, i tifosi e il tecnico granata aspettano di abbracciare il primo colpo dell'estate. Il turno preliminare si avvicina a grandi falcate, al 25 luglio mancano appena 15 giorni esatti: presentarsi al Moccagatta di Alessandria (il club ha scelto questa location per la gara contro la vincente del doppio confronto tra Debrecen e Kukesi, manca soltanto l'ufficialità) aumenterebbe ulteriormente l'entusiasmo di una piazza già in estasi per il sapor d'Europa che si è cominciato a respirare.