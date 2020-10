Verdoliva (dg ASL Napoli 1): "La nostra finalità è solo una: garantire la salute di tutti"

Ciro Verdoliva, direttore generale dell'ASL Napoli 1, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino in merito alla mancata disputa di Juventus-Napoli: "Abbiamo assunto le misure alla luce dell'attuale andamento epidemiologico di Covid-19 rispetto al quale c'è la massima attenzione per contenere il contagio. In uno scenario pandemico contestualizzato in questo momento l'ordinamento sanitario che deve garantire la salute del singolo e della collettività prevale rispetto a qualunque altro tipo di regolamento o ordinamento. La nostra finalità è garantire Salute in un contesto costituzionalmente orientato. L'obiettivo è evitare il contagio ed il diffondersi della pandemia, le nostre azioni sono mirate a questo. Abbiamo agito nell'interesse prevalente della salute collettiva e nei limiti delle nostre strette competenze, in particolare nel rispetto della Circolare del Ministero Salute 21463/2020 e del rapporto ISS 53/2020".