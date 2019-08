Veretout: "Con la Roma voglio conquistare la nazionale francese"

Jordan Veretout, intervistato da La Gazzetta dello Sport, parla dei suoi obiettivi personali. Uno di essi è vestire la maglia della nazionale francese: "Sono venuto alla Roma anche per questo. Sono finito tre volte tra i pre-convocati, ora voglio entrare nel gruppo. A settembre sarà dura, ma più avanti perché no? Ho scelto la Roma per vedere cosa posso fare a livelli più alti. E per arrivare anche in Nazionale".