Veretout no-stop, la Roma lo blinda e studia il futuro insieme

Se Chris Smalling è stato richiesto a lungo da Fonseca perché ritenuto imprescindibile per la Roma, c’è anche un altro calciatore che durante il mercato è stato a lungo corteggiato senza poi lasciare la Capitale. Stiamo parlando di Jordan Veretout, arrivato nella scorsa campagna acquisti dalla Fiorentina e rivelatosi il colpo dell’era Petrachi. Con il portoghese è diventato presto un perno fondamentale degli ingranaggi giallorossi e lo dimostrano i dati della stagione conclusa ad agosto. Da dopo il lockdown a oggi, su sedici partite totali, ne ha saltate solo 4 di cui 2 per squalifica, una per un problema muscolare e solamente quella con la Spal per scelta tecnica. Pronti via anche in questa stagione gioca tutti e novanta i minuti contro Verona, Juventus e Udinese, segnando anche due gol contro i bianconeri.

Il vero casting in mediana è per il partner di Veretout, ma il francese, al netto di infortuni, resta e resterà il titolare inamovibile del centrocampo della Roma. Su di lui, infatti, Fonseca ha posto un veto chiaro all’inizio del calciomercato “Jordan non si vende”. E così è stato nonostante a Trigoria di offerte importanti, soprattutto sponda Napoli, ne siano arrivate. Anzi, il club giallorosso è pronto a rilanciare proponendo al calciatore un prolungamento con adeguamento del contratto firmato appena un’estate fa. Una mossa che farebbe piacere a Veretout, il quale nella Capitale sta molto bene e proverà a sfruttare la fiducia totale del tecnico per provare a raggiungere anche un altro grande obiettivo: la convocazione con la nazionale maggiore francese. Lui che nelle giovanili ha fatto tutti gli step dall’U18 all’U20, ma che ancora non è riuscito a esordire con Deschamps.