Veretout: "Stagione positiva finora con la Roma, anche se ho avuto un leggero calo"

Intervistato dal sito ufficiale del Nantes (una delle sue ex squadre), il centrocampista giallorosso Jordan Veretout ha parlato anche della sua stagione nella capitale: "La stagione stava andando molto bene. Ero davvero ben integrato e volevo raggiungere un traguardo importante quando ho firmato la scorsa estate. La Roma è un club grande e sono stato fortunato a giocare tanto. Ho avuto un leggero calo ma in questo periodo complicato sono stato in grado di recuperare bene e prepararmi bene per la fine del campionato".