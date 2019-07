Veretout tra Roma e Milan: per i rossoneri è sfida tra il francese e Praet

© foto di Federico De Luca

Tuttosport oggi in edicola fa il punto su Jordan Veretout: sono le ore decisive per il futuro del centrocampista della Fiorentina, diviso tra Milan e Roma. I rossoneri, però, valutano anche Dennis Praet della Sampdoria come alternativa. Sembra una sfida a due per rinfoltire la mediana rossonera che ieri ha visto ufficiale anche l'arrivo di Rade Krunic dall'Empoli.