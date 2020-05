Veron ricorda: "Inzaghi allenatore? Da giocatore parlava solo di donne..."

In occasione del ventennale dello scudetto della Lazio, che sarà giovedì 14 maggio, Juan Sebastian Veron ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica. "Io e Nestor Sensini eravamo incollati a una radiolina, nella pancia dell’Olimpico, per seguire senza respirare gli ultimi minuti di Perugia-Juve. Una situazione surreale, gente intorno con le lacrime agli occhi e i nervi a pezzi". Oltre a un ricordo di quel giorno, il centrocampista argentino ha parlato anche di Simone Inzaghi, suo ex compagno proprio in quella stagione e attualmente alla guida della Lazio:

"È una grande sorpresa. All’epoca era molto giovane e non parlava mai di calcio. Piuttosto di donne (ride, ndr) o di altre cose, di calcio no. L’anno scorso sono andato a trovarlo a Formello, anche Peruzzi era d’accordo con me, ci abbiamo scherzato su: un’evoluzione fantastica la sua, ne sono felice. E tifo per lui”.