08:33La Fiorentina sbanca il "Sinigaglia", La Repubblica (ed. Firenze): "Viola, colpo grosso a Como"
08:13Violenta reazione della Juventus agli errori arbitrali subiti, si chiedono le dimissioni di Rocchi
08:05Cagliari-Lecce, le probabili formazioni: Mina si riprende il posto, Cheddira confermato in attacco
08:05Cremonese-Genoa, le probabili formazioni: De Rossi verso la conferma dell'undici visto col Napoli
08:03I tifosi del Toro non entreranno in Maratona, La Repubblica (ed. Torino): "Curva ancora deserta"
08:00Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così...
07:53Derby d'Italia show a San Siro, Il Gazzettino: "Tra Inter e Juve 5 gol, decide Zielinski al 90'"
07:45Roma, contro il Napoli tra caccia al quarto posto e assenze: Soulé c’è, ma stamattina l’ultimo test ...
07:28L'Atalanta passa all'Olimpico. Il Messaggero titola: "Lazio, ora ti resta solo la Coppa Italia"
07:15Atalanta, le soluzioni dopo l'infortunio di De Ketelaere: da Raspadori a Samardzic (e non solo)
06:30Lazio, in due anni dai 60 mila col Bayern al deserto di ieri: a San Valentino la più grande sconfitt...
00:45Palladino ha trovato la ricetta per un'Atalanta imbattibile. Lazio, il campionato è già finito?
Ieri
23:58Chivu non ci sta: "Kalulu tocca Bastoni, bisogna dirlo. In quel caso le mani devi lasciarle a casa.....
Editoriale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
